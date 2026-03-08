Incidente sulla provinciale | auto contro albero muore un 74enne

Una vettura si è schiantata contro un albero questa mattina sulla strada provinciale 16 tra Castellaneta e Laterza, nella zona di Gaudella. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 74 anni, che si trovava a bordo dell’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rimozione e ricostruzione della dinamica.

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, 8 marzo, lungo la strada provinciale 16 che collega Castellaneta a Laterza, in località Gaudella. Un uomo di 74 anni, residente a Castellaneta, ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un violento sinistro mentre era alla guida della sua auto. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano stava viaggiando a bordo di una Fiat Multipla di colore grigio quando, per cause ancora da accertare ma verosimilmente legate a un improvviso malore, avrebbe perso il controllo del veicolo. L'auto è uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa contro un grande ulivo ai margini della strada. L'impatto è stato particolarmente violento.