Una coppia di pensionati di 74 e 75 anni è stata sfrattata ieri dall’appartamento in zona Celle dove risiedevano da dieci anni. I due avevano difficoltà a trovare una nuova sistemazione a causa delle pensioni che percepiscono. La procedura di sfratto si è conclusa con l’evacuazione dell’abitazione, lasciando i due anziani senza una casa. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, generando discussioni sulla tutela delle persone in età avanzata.

Perdere la casa dopo una vita di lavoro. È quanto accaduto a una coppia di pensionati di 74 e 75 anni, sfrattati ieri dall’appartamento in zona Celle in cui vivevano da 10 anni. A raccontare la loro storia è la figlia che, insieme ai genitori, ha scelto di restare anonima. La loro è una vicenda fatta di difficoltà economiche, salute fragile e di mesi trascorsi a cercare inutilmente una nuova casa. Per quasi 10 anni i due anziani hanno pagato regolarmente l’affitto, fino a quando nel 2025 sono arrivati i primi ritardi dei pagamenti. "Ma erano rimasti indietro di sole 2 mensilità: avevano proposto al proprietario di casa di rientrare pagando a rate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppia di anziani sfrattata dopo dieci anni: "Impossibile trovare casa con le nostre pensioni"

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