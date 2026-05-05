Ortanova | la rassicurazione del sindaco all’anziana sfrattata da figlio e nuora in Molise avrà una casa Il tempo tecnico di trovare l' abitazione

Il sindaco ha assicurato a un’anziana di 85 anni, sfrattata dalla propria abitazione nel Molise, che troverà una nuova sistemazione. La donna, che ha problemi di vista, era stata sfrattata dall’abitazione di proprietà della nuora. La vicenda, già raccontata in un servizio televisivo, si è conclusa con la promessa di un tempo tecnico per individuare una nuova casa.

La vicenda, che non si può neanche definire nella sua gravità, ha un esito positivo. Era stata raccontata da “La vita in diretta”: la signora Paola, 85 anni, quasi cieca, sfrattata dall’abitazione di proprietà della nuora. Che, sposata appunto con il figlio dell’anziana, l’ha sfrattata perché non paga. Duecento euro al mese. Sfratto esecutivo. L’anziana, disperata, è stata appunto aiutata dai giornalisti del programma tv e ha espresso il desiderio di tornare nel suo paese di origine, Ortanova, soprattutto per allontanarsi da quella vicenda vergognosa. Il sindaco di Ortanova ha rassicurato l’anziana: avrà una casa. Il tempo tecnico di trovarla.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ortanova: la rassicurazione del sindaco all’anziana sfrattata da figlio e nuora in Molise, avrà una casa Il tempo tecnico di trovare l'abitazione Notizie correlate Anziana sventa truffa del finto incidente al figlio, era già morto da tempoA Torricella Sicura, in provincia di Teramo, un'anziana ha denunciato ai carabinieri un tentativo di truffa telefonica. Leggi anche: Evade gli arresti domiciliari per andare a consolare la ex sfrattata da casa