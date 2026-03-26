Dopo un confronto avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha ripercorso il suo rapporto con Pietro Delle Piane, dichiarando di non aver mai creduto pienamente nella loro relazione. In risposta, Delle Piane ha commentato pubblicamente, accusando Elia di aver arredato la propria casa utilizzando collaborazioni di coppia tra loro.

Dopo il confronto al Grande Fratello Vip nella casa Antonella Elia è tornata a parlare del suo rapporto con Pietro Delle Piane dicendo che non ha mai davvero creduto nella loro relazione. Lei non pensava che sarebbe mai riuscita a vivere davvero con lui perché a renderla felice è la libertà. Lui è stato accusato di essere andato nella casa per visibilità, sui social ci ha tenuto a precisare che non è andato lì per chiederle di tornare insieme ma perché aveva usato termini poco carini nei suoi confronti e sul loro rapporto. Antonella Elia lo ha definito omuncolo, narcisista patologico e cogl*one, lui è andato al Grande Fratello Vip per dire la sua. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Pietro Delle Piane sbotta contro Antonella Elia: “Ha arredato casa con le nostre collaborazioni di coppia”

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