Nel pomeriggio, la squadra locale ha pareggiato contro il Grifone, portando il punteggio a pari. La partita si è conclusa senza vittorie per entrambe le squadre, lasciando aperta la corsa al quarto posto in classifica. Durante l’incontro, Bernardini ha trasformato un rigore respinto in un gol, contribuendo al risultato finale. La squadra si prepara ora alla finale di Coppa Italia, che si svolgerà nelle prossime settimane.

? Punti chiave Chi deciderà il destino del quarto posto in classifica oggi pomeriggio?. Come ha fatto Bernardini a trasformare il rigore respinto in gol?. Perché il Tolfa ha già smesso di lottare per il campionato?. Come possono i tifosi prenotare il bus gratuito per la finale?.? In Breve Bernardini segna su rigore, Sesta pareggia per il Grifone nella ripresa.. Tolfa occupa la quarta fascia con 50 punti nel girone A.. Finale di Coppa Italia fissata per il 16 maggio a Viterbo.. Società organizza bus gratuiti per i tifosi presso la sede dell'Unione Sportiva.. Il Tolfa pare in casa contro il Grifone con un punteggio di 1-1 nell’anticipo che chiude il girone A del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tolfa, pareggio col Grifone: testa già alla finale di Coppa Italia

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