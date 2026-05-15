Lvpa Frascati calcio il ds delle giovanili Orlandi | Tre squadre in Elite che soddisfazione

Il settore giovanile della Lvpa Frascati ha concluso un anno eccezionale, con tre squadre che hanno raggiunto il categoria d’Elite, un risultato senza precedenti nella storia del club. Questa conquista si aggiunge ai due titoli regionali ottenuti nella stagione precedente. Il direttore sportivo delle giovanili ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l’importanza di questa crescita per il club e il settore giovanile. La stagione si è quindi conclusa con risultati di rilievo nel panorama calcistico locale.

Frascati (Rm) – Un’annata memorabile. Forse non è mai accaduto nella storia della Lvpa Frascati che il club tuscolano riuscisse a conquistare tre titoli giovanili d’Elite in una sola stagione, aggiungendoli tra l’altro ai due titoli regionali conquistati nella passata stagione. Merito della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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