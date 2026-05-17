Nella giornata conclusiva della seconda tappa del campionato mondiale di canoa velocità, a Brandeburgo si sono svolte le finali sulle lunghe distanze. La sessione ha visto le gare nel C1 5000 metri, con l’Ungheria che ha dominato le competizioni. La manifestazione si è concentrata sulle discipline di lunga gittata, con le ultime prove della competizione internazionale. La giornata ha coinvolto le squadre e gli atleti impegnati nelle sfide più lunghe del programma.

La seconda sessione della quarta ed ultima giornata della seconda tappa del Mondo di canoa velocit à, competizione che si è svolta a Brandeburgo, è dedicata alle finali sulle lunghe distanze. In una giornata in cui non ci sono atleti italiani in gara spicca il dominio degli atleti ungheresi che s’impongono nelle due finali del C1 5000. Nella finale del C1 5000 femminile Zsofia Katalin Csorba taglia il traguardo per prima con il tempo di 28:50.49 e stronca la resistenza dell’esperta Maria Jose Mailliard, classe 1991. La cilena è seconda con 28:51.24 e precede la giovane moldava Elena Glizan, terza in 29:06.86. I colori magiari s’impongono anche nella finale del C1 5000 maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo canoa velocità: l’Ungheria domina le finali del C1 5000 a Brandeburgo

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