Nella seconda giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità a Brandeburgo, si sono disputate le prove del C1 500. Tra i partecipanti italiani, due atleti sono riusciti a qualificarsi per la finale A, portando a termine le proprie run con tempi che li hanno collocati tra i migliori. La sessione mattutina si è conclusa con queste prestazioni positive per l’Italia, in attesa delle finali che si terranno nel pomeriggio.

La sessione mattutina della seconda giornata della seconda tappa di Coppa del mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Brandeburgo, si chiude per l’Italia con ottimi risultati. Olympia Della Giustina e Nicolae Craciun centrano la finale A nel C1 500 femminile e nel C1 500 maschile. Nella prima semifinale del C1 500 femminile Olympia Della Giustina è seconda in 02:10.80 e approda alla finale A. Nella seconda semifinale del C1 500 uomini Nicolae Craciun stacca il pass per la finale A: l’azzurro si piazza in terza posizione con 01:54.18. Nella prima semifinale del K1 1000 maschile Andrea Schera taglia il traguardo al quarto posto con 03:37. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa velocità: Della Giustina e Craciun centrano la finale A nel C1 500 in Coppa del Mondo a Brandeburgo

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