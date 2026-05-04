Categoria juniores Coppa Passalacqua oggi in campo ci sono Belvedere e Venturina

Oggi torna in campo la categoria juniores per la seconda giornata della Coppa Passalacqua, con le squadre di Belvedere e Venturina che si sfideranno alle 21. La competizione, sospesa durante il fine settimana, riprende con questa partita serale. I giocatori sono pronti a scendere in campo, e l’evento sarà seguito dall’appassionato pubblico locale. La sfida si svolge sul campo di casa della squadra di Belvedere.

Dopo la pausa del lungo fine settimana oggi torna lo spettacolo della ’Coppa Bruno Passalacqua’. Questa sera alle 21.15 sul campo dell’impianto sportivo dell’ Invictasauro, in via Adda, prima gara del girone C fra Venturina e Belvedere. Una sfida di alto livello tra due formazioni importanti. Il torneo in notturna, dedicato alla categoria Juniores (nati dal primo gennaio 2007) nasce dalla collaborazione tra l’ Invictasauro e il Milan Club Passalacqua di Grosseto. Sedici le società aderenti, quattro i gironi con quattro teste di serie: Follonica Gavorrano, Invictasauro, Venturina e Grosseto. Si qualificano ai quarti le prime due di ogni raggruppamento per poi procedere con la fase ad eliminazione diretta, secondo step verso le fasi finali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Categoria juniores. Coppa Passalacqua, oggi in campo ci sono Belvedere e Venturina Notizie correlate Leggi anche: Edizione numero 51 per il torneo riservato alla categoria ’Juniores’. Coppa Bruno Passalacqua, stasera il debutto. In campo scendono FolGav e Castiglionese Coppa Passalacqua. Invictasauro, buona la primaSuccede tutto nel secondo tempo nel terzo match della Coppa Bruno Passalacqua e l’Invictasauro si aggiudica l’esordio del girone B del torneo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Categoria juniores. Coppa Passalacqua, oggi in campo ci sono Belvedere e Venturina; 51ª Coppa Passalacqua: lunedì al via con Follonica Gavorrano-Castiglionese; Edizione numero 51 per il torneo riservato alla categoria ’Juniores’ Coppa Bruno Passalacqua stasera il debutto In campo scendono FolGav e Castiglionese; Coppa Passalacqua. FolGav, inizio d’autore. Edizione numero 51 per il torneo riservato alla categoria ’Juniores’. Coppa Bruno Passalacqua, stasera il debutto. In campo scendono FolGav e CastiglioneseCon la gara Follonica Gavorrano-Castiglionese (girone A), oggi alle 21.15 inizia nell’impianto ’Frida Bottinelli Brogelli’ di via Lago di ... sport.quotidiano.net 51ª Coppa Passalacqua: lunedì al via con Follonica Gavorrano-CastiglioneseCondividi i nostri contenutiGROSSETO. L’albo d’oro riporta l’anno 1975 come l’albore del Passalacqua, il 2026 ne incarna la 51ª edizione. Una incredibile, inesauribile, testimonianza di vitalità che d ... grossetosport.com @Alta Maremma @Batignano 1-4, gli #highlights della partita #gstv #grossetosport #coppapassalacqua - facebook.com facebook