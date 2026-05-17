Contrordine | il comandante è Marco Trani

Dopo settimane di voci e discussioni interne, il Comune ha annunciato ufficialmente che il nuovo comandante della polizia locale sarà Marco Trani. La decisione è arrivata dopo un periodo di incertezze e di confronti tra gli uffici amministrativi, che hanno portato a una scelta definitiva. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, chiudendo così le speculazioni che si erano create nei giorni precedenti. Ora si attende l'insediamento ufficiale di Trani nel suo nuovo incarico.

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Dopo giorni di indiscrezioni, correzioni e polemiche sotterranee nei corridoi di Palazzo Borghi, il Comune ha sciolto il nodo sul nuovo comandante della polizia locale. A guidare il settore Sicurezza e Protezione civile sarà Marco Trani, oggi comandante a Inveruno, il cui nome compare in cima alla graduatoria definitiva pubblicata venerdì. Una conclusione arrivata però solo dopo un inatteso ribaltamento. Nella prima comunicazione diffusa al termine degli orali del 6 maggio, infatti, il vincitore risultava Andrea Cabassa, comandante in servizio a Verbania. Una proclamazione che sembrava ormai cosa fatta e che aveva già iniziato a circolare negli ambienti amministrativi e politici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Contrordine: il comandante è Marco Trani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castelnovo Monti, promosso maggiore il comandante Marco SpinelliCastelnovo Monti (Reggio Emilia), 22 aprile 2026 – Il capitano Marco Spinelli, comandante della Compagnia dei carabinieri di Castelnovo Monti, è... Leggi anche: Contrordine, il campo largo non è più in vantaggio. E Vannacci può ribaltare il risultato Colpo di scena al comando della Polizia locale: il nuovo dirigente di Gallarate è Marco TraniRettificata la graduatoria del concorso dopo un errore nel calcolo dei punteggi. Salta la precedente proclamazione di Andrea Cabassa ... laprovinciadivarese.it Sarà Marco Trani il nuovo dirigente comandante della Polizia locale di GallaratePalazzo Borghi pubblica l'esito finale dopo l'errore di calcolo che nei giorni scorsi aveva indicato come primo Andrea Cabassa. Procedura regolare, applicata la formula prevista dal bando ... varesenews.it