Contrordine il campo largo non è più in vantaggio E Vannacci può ribaltare il risultato

Dopo il voto referendario, le ultime rilevazioni indicano un rallentamento per il campo largo, che ora si trova a dover affrontare una situazione meno favorevole rispetto a qualche settimana fa. I sondaggi mostrano un recupero del centrodestra, che potrebbe avere nuove possibilità di avvicinarsi alla conquista di Palazzo Chigi. Questa dinamica apre uno scenario diverso da quello che si ipotizzava in precedenza, lasciando spazio a un possibile ribaltamento delle previsioni.

Esaurito l'effetto referendum il campo largo fa i conti con la realtà. I sondaggi danno il centrodestra in recupero e la riconquista di Palazzo Chigi non è più così scontata come qualcuno iniziava a profetizzare. Secondo la media ponderata YouTrendAgi, realizzata sulla base delle rilevazioni dei. 🔗 Leggi su Today.it

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