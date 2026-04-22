Castelnovo Monti promosso maggiore il comandante Marco Spinelli

Il capitano Marco Spinelli, comandante della Compagnia dei carabinieri di Castelnovo Monti, è stato promosso al grado di maggiore. La promozione è stata comunicata ufficialmente oggi, 22 aprile 2026, e riguarda la sua posizione all’interno delle forze dell’ordine della zona. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle procedure.

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 22 aprile 2026 – Il capitano Marco Spinelli, comandante della Compagnia dei carabinieri di Castelnovo Monti, è stato promosso al grado di maggiore. La notifica del provvedimento è avvenuta oggi, durante una breve cerimonia alla caserma del comando provinciale di Reggio, alla presenza degli ufficiali della sede. A consegnare il decreto è stato il comandante provinciale, colonnello Orlando Hiromi Narducci. Trentaquattrenne, romano d’origine, il maggiore Marco Spinelli è laureato in “Giurisprudenza” e in “Scienze Internazionali”. Ha conseguito alla Sapienza di Roma il master di II livello in “Diritto e nuove tecnologie per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Monti, promosso maggiore il comandante Marco Spinelli Notizie correlate Leggi anche: Il big match è a Castelnovo Monti. L’Atletic vuole l’aggancio in vetta Furto all'autolavaggio a Castelnovo Monti, coppia denunciataCastelnovo Monti (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – Avrebbero approfittato di un momento di distrazione della vittima che, in un autolavaggio a Felina... Altri aggiornamenti Castelnovo Monti, promosso maggiore il comandante Marco SpinelliCastelnovo Monti (Reggio Emilia), 22 aprile 2026 – Il capitano Marco Spinelli, comandante della Compagnia dei carabinieri di Castelnovo Monti, è stato promosso al grado di maggiore. La notifica del ... ilrestodelcarlino.it Promosso a Maggiore il comandante della Compagnia dei carabinieri di Castelnovo MontiCASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Il capitano dei Carabinieri Marco Spinelli, comandante della Compagnia di Castelnovo Monti, è stato promosso al grado di Maggiore con decreto ministeriale del Minist ... reggionline.com