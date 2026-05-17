Controlli straordinari nel weekend | quattro denunce e due segnalazioni per droga

Da frosinonetoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno effettuato controlli straordinari sul territorio. Durante le operazioni sono state identificate diverse persone e verificati numerosi veicoli, portando alla denuncia di quattro soggetti e alla segnalazione di altri due per uso di sostanze stupefacenti. Le verifiche si sono concentrate sia nelle aree della movida locale sia lungo le principali strade e nei punti di aggregazione frequentati, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

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Un fine settimana ad alta intensità operativa per i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati in un articolato dispositivo di controllo del territorio che ha interessato tanto le zone della movida colleferrina quanto le principali arterie stradali e i luoghi di aggregazione frequentati. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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