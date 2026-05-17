Conte sul suo futuro a Napoli | Da un mese il presidente conosce la mia volontà

L'allenatore del Napoli ha commentato il suo futuro dopo aver portato la squadra alla qualificazione in Champions League, affermando che il presidente conosce da circa un mese la sua volontà. Non ha fornito dettagli specifici sulle proprie intenzioni, limitandosi a dire che il suo pensiero è chiaro e condiviso con la dirigenza. La sua dichiarazione ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre non sono state rivelate ulteriori informazioni sulle prossime decisioni legate al suo incarico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui