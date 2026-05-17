L’allenatore del Napoli ha spiegato l’assenza di De Bruyne durante la conferenza stampa prima della partita contro il Pisa. Ha detto che si tratta di decisioni usuali di un allenatore, legate alla programmazione degli allenamenti settimanali. Non sono state fornite ulteriori motivazioni sul motivo specifico dell’esclusione del giocatore. La squadra si prepara quindi alla sfida senza il centrocampista, che non è stato inserito nella lista dei convocati.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Pisa che può valere la Champions per gli azzurri Dopo la sconfitta di Bologna è una partita importante per la Champions League "È inevitabile, a nessuno piace perdere, soprattuto come è accaduto contro il Bologna. Poi bisogna resettare e prepararsi per la partita successiva, quella di oggi che diventa importante" Conte sull'assenza di De Bruyne contro il Pisa Ci spiega le scelte di formazione con De Bruyne assente? "Sono scelte normali di un allenatore che vede la settimana e fa delle scelte tecniche" . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte spiega l’assenza di De Bruyne: “Sono scelte normali di un allenatore che vede la settimana di allenamenti”

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