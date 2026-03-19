In vista della trasferta di Cagliari, l'allenatore ha deciso di schierare De Bruyne e McTominay come titolari. Le indicazioni provenienti dal campo suggeriscono che potrebbero esserci due cambi significativi nell’undici iniziale rispetto alle ultime partite. La formazione ufficiale sarà annunciata prima del calcio d’inizio.

Le indicazioni che arrivano verso la trasferta di Cagliari portano a due possibili cambi pesanti nell’undici di Antonio Conte. Dopo l’impatto avuto nella ripresa contro il Lecce, Kevin De Bruyne e Scott McTominay sono infatti destinati a riprendersi una maglia dal primo minuto nella gara che segnerà la ripartenza del campionato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’orientamento del tecnico è ormai definito e va nella direzione di rilanciare entrambi dall’inizio. Una scelta maturata anche alla luce del buon secondo tempo mostrato nell’ultima uscita, quando il Napoli ha alzato il livello del gioco trovando trame più fluide e maggiore qualità negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne e McTominay titolari: le scelte di Conte

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