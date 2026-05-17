L’ex allenatore ha espresso gratitudine nei confronti del presidente per l’opportunità avuta, aggiungendo di voler lasciare un’eredità solida. Ha sottolineato che c’è ancora una partita da giocare, mantenendo un rapporto di amicizia con il presidente che conosce il suo pensiero da circa un mese. Le sue parole sembrano indicare un addio imminente, ma senza confermarlo ufficialmente. La conversazione si è concentrata sui rapporti personali e sui progetti futuri ancora in sospeso.

“C’è ancora una partita. Mi lega l’amicizia con il presidente e sa benissimo, già da un mese, il mio pensiero. Le cose positive e quelle che mi sono piaciute meno. Sarà giusto fare chiarezza in maniera serena “. Anno nuovo, stesso mese, stesse dichiarazioni. Antonio Conte ottiene l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League con il Napoli e inizia a parlare di futuro, lasciando tutto in bilico e anzi proferendo parole che sanno più d’addio che di altro. Gli azzurri hanno infatti vinto per 0-3 a Pisa con gol di McTominay, Rrahmani e Hojlund, ottenendo la certezza di giocare la competizione più importante a livello europeo anche il prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte, parole che sanno di addio: “Sarò sempre grato a De Laurentiis per aver allenato qui. Voglio lasciare una base solida”

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Camille ne s'attendait pas à le retrouver derrière le rideau

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