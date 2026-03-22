Mutu spiega | Sarò sempre grato al club che mi ha portato in Italia Contro la Fiorentina prevedo questa gara

Mutu ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha espresso la sua gratitudine al club che lo ha portato in Italia. Ha anche anticipato le sue previsioni sul match tra Fiorentina e Inter, due delle sue ex squadre, in programma questa sera. Il calciatore ha commentato il prossimo confronto senza approfondire motivazioni o strategie.

Inter News 24 Mutu ha parlato tra le colonne della Gazzetta dello Sport in vista del match tra Fiorentina e Inter di questa sera, entrambe sue ex squadre. La Fiorentina ospita l’ Inter al Franchi in una sfida che profuma di ricordi per Adrian Mutu. Il grande ex attaccante rumeno, transitato brevemente in nerazzurro nel 2000 ma diventato un idolo assoluto a Firenze tra il 2006 e il 2011, ha analizzato il match e il momento delle due squadre in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. LA SFIDA DEL FRANCHI – «Una gara molto complicata per i viola che devono dare continuità alla vittoria importantissima di Cremona contro uno schiacciasassi come l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mutu spiega: «Sarò sempre grato al club che mi ha portato in Italia. Contro la Fiorentina prevedo questa gara» Articoli correlati Jimenez non dimentica: “Sarò sempre grato al Milan, non tutti i club ti danno l’opportunità di giocare”Alex Jimenez, da qualche settimana ufficialmente un giocatore del Bournemouth a tutti gli effetti, è intervenuto ai microfoni di 'AS', tornando a... Salvini spiega: «San Siro? C’è una cosa che mi dispiace da milanista. Domenica sarò all’Olimpico»McTominay Napoli, De Laurentiis ora alza il muro: iniziate le prime manovre per blindarlo col rinnovo! Calciomercato Roma, tentazione Carrasco:...