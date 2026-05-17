Conte-Napoli ci sarò il prossimo anno si può dire mentre andrò via no perché manca ancora una partita
L’allenatore del Napoli ha dichiarato che sarà presente anche nella prossima stagione, mentre ha evitato di confermare la sua permanenza oltre l’ultima partita in programma. Le sue parole sono state pronunciate dopo le ultime dichiarazioni pubbliche e le discussioni con la società. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’allenatore ha espresso la volontà di rimanere, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi legati alla conclusione del campionato. La partita finale resta l’ultimo ostacolo per definire il suo futuro.
Dopo le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, che ha di fatto confessato di aver già parlato col presidente De Laurentiis e quindi preso una decisione sul suo futuro, negli studi di Dazn ci si chiede: Conte resta o va via? Giaccherini subito: “ Va via” Ciro Ferrara interviene: “ Ascoltavo con attenzione, eppure io credo che resti. È una decisione già presa” A Dazn commentano che “ ci sarò il prossimo anno” oggi si può dire, mentre “ andrò via”, non si può perché manca ancora una partita. Ferrara però insiste: “Per me rimarrà al Napoli” Giaccherini: “ Per me andrà. vedendolo anche con una faccia un po’ moscia”. Ferrara: “ Andrà significa che si deve dimettere” Giaccherini: “può darsi che abbiano trovato un accordo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Conte Napoli: a fine anno potrebbe andare via, la situazione
Sullo stesso argomento
Napoli Basket, Matt Rizzetta: “Ci dispiace per i play-off, il prossimo anno Napoli sarà all’altezza”A pochi giorni dall‘ultima partita della stagione in casa contro Udine, il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta, ha voluto incontrare i media...
Mentre la Serie A minaccia lo Stato, ci potrebbe dire – di grazia – quando si gioca Pisa-Napoli?C’è un passaggio, nella delirante – a tratti quasi eversiva – nota “ufficiale” della Lega Serie A contro la Prefettura di Roma che ha spostato il...
#Conte , parole d'addio al #Napoli ? De Laurentiis conosce il mio pensiero da un mese, gli sarò grato a prescindere calciomercato.com/liste/napoli-c… x.com
Conte torna a parlare del futuro in conferenza: parole che sanno di addio ? Diteci voi come interpretate queste dichiarazioni #napoli #spazionapoli - Facebook facebook
Conte, parole d'addio al Napoli? Sarò sempre grato a De Laurentiis, conosce il mio pensieroIn casa Napoli tiene banco la questione legata al futuro di Antonio Conte, di cui si fa un gran parlare. Resterà o andrà via? Presto ci sarà un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, solo d ... tuttomercatoweb.com
Conte, parole d’addio al Napoli: il destino deciso un mese fa e le tracce di mercatoRaggiunta la Champions League, il tecnico leccese fa capire che la sua storia sotto il Vesuvio è finita. A meno che De Laurentiis non abbia in tasca un jolly da ... panorama.it
[Discussione post-partita] Napoli vs Bologna | 2-3 reddit