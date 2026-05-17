Conte-Napoli ci sarò il prossimo anno si può dire mentre andrò via no perché manca ancora una partita

L’allenatore del Napoli ha dichiarato che sarà presente anche nella prossima stagione, mentre ha evitato di confermare la sua permanenza oltre l’ultima partita in programma. Le sue parole sono state pronunciate dopo le ultime dichiarazioni pubbliche e le discussioni con la società. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’allenatore ha espresso la volontà di rimanere, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi legati alla conclusione del campionato. La partita finale resta l’ultimo ostacolo per definire il suo futuro.

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