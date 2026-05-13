Una nota della Lega Serie A critica duramente la decisione della Prefettura di spostare il derby tra le due squadre principali al lunedì sera. La comunicazione, definita “ufficiale”, contiene toni severi e accuse che sembrano mettere in discussione le scelte delle autorità di pubblica sicurezza. La situazione ha generato discussioni sulla gestione degli eventi sportivi e sulle tensioni tra le istituzioni e il massimo campionato italiano. Restano ancora da chiarire le date ufficiali di alcune partite, tra cui quella tra Pisa e Napoli.

C’è un passaggio, nella delirante – a tratti quasi eversiva – nota “ufficiale” della Lega Serie A contro la Prefettura di Roma che ha spostato il derby al lunedì sera, oltre il quale non riusciamo a passare. È come un filo spinato teso dalla logica elementare. È quello relativo alla “tendenza interventista delle Prefetture e delle Questure, che modificano i calendari delle partite a proprio piacimento disinteressandosi dei problemi generati ai tifosi di casa e a quelli che viaggiano in trasferta, ai Club, ai calciatori, alle televisioni nazionali e internazionali che hanno già programmato la messa in onda delle gare”. Esatto, proprio quello...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mentre la Serie A minaccia lo Stato, ci potrebbe dire – di grazia – quando si gioca Pisa-Napoli?

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