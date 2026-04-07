Nuovo ct Italia Conte si candida dopo Napoli Milan | Fossi nel presidente federale mi prenderei in considerazione è giusto che il mio nome sia nella lista

Dopo la partita tra Napoli e Milan, in cui il Napoli ha vinto 1-0 al Maradona, Antonio Conte ha dichiarato in conferenza stampa di voler essere preso in considerazione come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Ha aggiunto che, se fosse nel presidente della federazione, valuterebbe la sua candidatura e ha sottolineato che il suo nome dovrebbe essere inserito nella lista dei possibili candidati.

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