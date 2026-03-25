Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha annunciato di aver trovato un nuovo fidanzato. Ha dichiarato che da alcuni mesi il suo cuore è occupato da qualcuno. La ragazza è nota anche per la sua partecipazione come giudice a The Voice Senior nel 2020, insieme al padre. La notizia è stata condivisa attraverso una comunicazione diretta.

Jasmine Carrisi è la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, che abbiamo visto insieme al celebre padre apparire sul piccolo schermo in qualità di giudice di The Voice Senior nel 2020. Jasmine Carrisi, tutti gli ex. Oggi la showgirl sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Nata a Cellino San Marco nel 2001, è la prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Dopo il diploma si iscrive all’Università a Milano. La facoltà scelta è Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. Il debutto di Jasmine Carrisi nel mondo dello spettacolo avviene nel 2018 quando prende parte al film in costume La dama e l’ermellino, partecipando successivamente al red carpet alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jasmine Carrisi ha un nuovo fidanzato: “Da qualche mese il mio cuore è occupato”

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