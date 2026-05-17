Dopo la partita contro il Pisa, il tecnico ha dichiarato di aver parlato con il presidente riguardo al suo futuro e ha specificato che l’accordo riguarda prima l’Udinese. Ha aggiunto che la decisione sarà comunicata successivamente alla proprietà. Queste affermazioni seguono un incontro avvenuto prima della partita, durante il quale si è discusso delle prossime mosse. La situazione sembra ancora in fase di definizione, con un percorso che si svilupperà nei prossimi giorni.

di Francesco Spagnolo Conte subito dopo la partita contro il Pisa ha confermato di aver espresso la sua volontà ad ADL. L’annuncio ci sarà dopo la partita con l’Udinese. Al termine della sfida contro il Pisa, l’allenatore del Napoli ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Dazn, analizzando l’andamento della stagione e gettando uno sguardo su ciò che accadrà nei prossimi mesi. Il tecnico salentino ha voluto fare un bilancio trasparente, partendo dalle premesse estive e sottolineando le immense difficoltà incontrate durante il percorso, soprattutto a causa di una sfortuna senza precedenti dal punto di vista medico. L’analisi di Conte è iniziata con un richiamo al ritiro estivo: « Nel giorno della mia prima intervista a Dimaro ero stato chiaro: mi aspettavo un’annata complessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte ha deciso il suo futuro: «Ne ho già parlato con il presidente. Prima l’Udinese, poi lo diremo con la proprietà»

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