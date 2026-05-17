Conte e De Laurentiis in due settimane qualcosa è cambiato

Da ilnapolista.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di tensione, ora tra l’allenatore e il presidente del Napoli c’è un nuovo clima di dialogo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera con Monica Scozzafava, i due stanno comunicando e si confrontano nuovamente. Le differenze emerse in passato sembrano essere state superate in questo breve periodo, portando a un miglioramento dei rapporti tra le parti. La situazione al vertice del club sembra aver subito una svolta, con segnali di una ripresa nei rapporti interni.

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Adesso Conte e De Laurentiis dialogano, scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Qualcosa è cambiato al vertice del Napoli. Due settimane fa, la separazione sembrava l’ipotesi più probabile, adesso no. Va ricordato che ogni discorso sulla separazione non tiene conto della realtà e cioè del terzo anni di contratto a uno stipendio decisamente alto: otto milioni netti. E la domanda, anzi le domande sono: Conte perché mai dovrebbe rinunciare a otto milioni netti? Peraltro allenando una squadra forte. E la seconda è: De Laurentiis è disposto a pagargli lo stipendio senza farlo lavorare, ossia a esonerarlo? Ipotesi più fantascientifica che inverosimile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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