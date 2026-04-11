De Laurentiis | Il calcio va cambiato Conte? Un motivatore unico

Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che il calcio necessita di cambiamenti e ha definito l’attuale modo di gestire il settore da rivedere. Ha inoltre elogiato l’allenatore, sottolineando come sia un motivatore unico e capace di ispirare i giocatori. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista, senza ulteriori precisazioni su eventuali proposte concrete o su altre figure coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il presidente azzurro parte dai ricordi più lontani, legati a Diego Armando Maradona: «Quando ero lontano dal calcio pensai anche a un film con lui. Passammo tre giorni insieme, mi raccontò tutta la sua storia, fu fantastico», spiega a CBS Sports Golazo, svelando un retroscena inedito della sua carriera da produttore cinematografico. Poi il racconto dell’inizio dell’avventura Napoli, nel 2004: «Ero a Capri quando lessi che il Napoli era fallito. Mi dissero: vuoi comprarlo? Ho messo i soldi sul tavolo ma ho comprato solo un pezzo di carta, non c’era nulla», ricorda De Laurentiis a CBS Sports Golazo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - De Laurentiis: “Il calcio va cambiato. Conte? Un motivatore unico” Calcio Napoli, incontro a Ischia tra De Laurentiis e Conte per programmare il futuroIl presidente azzurro e l’allenatore si vedranno dopo l’ultima giornata di campionato, il 24 maggio. De Laurentiis apre, cessione eccellente: a Conte non va giùMontero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli.