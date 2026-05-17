Conte dopo il 3-0 col Pisa | L’obiettivo stagionale è centrato

Dopo aver battuto il Pisa con un punteggio di 3-0, l’allenatore ha dichiarato che l’obiettivo stagionale è stato raggiunto. La partita si è giocata senza alcuni infortunati, ma la gestione della squadra è rimasta efficace grazie ai cambi di formazione e alla preparazione dei giocatori disponibili. La stabilità del gruppo si è dimostrata fondamentale per portare a termine la partita senza intoppi, mantenendo il controllo del gioco e consolidando i risultati ottenuti finora.

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? Punti chiave Come influenzerà il futuro di Conte la stabilità del gruppo?. Chi ha garantito la gestione della partita nonostante gli infortuni?. Quale eredità tecnica vuole lasciare il tecnico ai partenopei?. Cosa riserva il palinsesto Rai dopo la conclusione del campionato?.? In Breve Capitano Di Lorenzo sottolinea la maturità del gruppo dopo il successo contro il Pisa.. Conte punta a lasciare una base solida per competere con le grandi squadre.. Palinsesto Rai prevede Un futuro aprile il 21 maggio e Buonvino il 7 maggio.. RaiPlay trasmette Playing Memories il 20 e il 27 maggio con 8 nuovi episodi.. Antonio Conte ha confermato il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dopo la vittoria per 3-0 contro il Pisa, chiudendo una stagione caratterizzata da diverse difficoltà tecniche e fisiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conte, dopo il 3-0 col Pisa: “L’obiettivo stagionale è centrato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Serie A Now - Poco o nulla in questo weekend... Sullo stesso argomento Leggi anche: Pisa al lavoro per la sfida col Torino. Obiettivo riscatto dopo Como De Bruyne titolare col Pisa: Conte cambia due pedineIl Napoli si prepara alla trasferta contro il Pisa con poche modifiche rispetto all’ultima uscita. Dopo Conte I governi successivi hanno gestito il 110% per oltre 3 anni,prorogandolo e modificandolo decine di volte senza bloccare il tiraggio dei crediti quando era chiaro l'impatto. La gestione caotica delle cessioni ha poi creato il blocco dei cantieri, non la x.com Conte dopo il pareggio del Napoli contro il Como 0-0: Siamo contenti del punto e della partita. Il Como non gioca con un portiere. Butez è un calciatore che gioca in porta, molto difficile da pressare. Se vede il passaggio, sei nei guai. reddit Napoli-Bologna 2-3, Conte: Cambiare qualcosa nelle ultime due? No, poi il prossimo anno Dio vede e provvedeIl Napoli non riattacca la spina dopo lo 0-0 di Como e perde altri punti fondamentali per la lotta Champions. Conte mantiene il secondo posto, ma ora si trova a sole tre lunghezze dalla Roma ... ilmattino.it