Conte dopo il 3-0 col Pisa | L’obiettivo stagionale è centrato

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver battuto il Pisa con un punteggio di 3-0, l’allenatore ha dichiarato che l’obiettivo stagionale è stato raggiunto. La partita si è giocata senza alcuni infortunati, ma la gestione della squadra è rimasta efficace grazie ai cambi di formazione e alla preparazione dei giocatori disponibili. La stabilità del gruppo si è dimostrata fondamentale per portare a termine la partita senza intoppi, mantenendo il controllo del gioco e consolidando i risultati ottenuti finora.

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? Punti chiave Come influenzerà il futuro di Conte la stabilità del gruppo?. Chi ha garantito la gestione della partita nonostante gli infortuni?. Quale eredità tecnica vuole lasciare il tecnico ai partenopei?. Cosa riserva il palinsesto Rai dopo la conclusione del campionato?.? In Breve Capitano Di Lorenzo sottolinea la maturità del gruppo dopo il successo contro il Pisa.. Conte punta a lasciare una base solida per competere con le grandi squadre.. Palinsesto Rai prevede Un futuro aprile il 21 maggio e Buonvino il 7 maggio.. RaiPlay trasmette Playing Memories il 20 e il 27 maggio con 8 nuovi episodi.. Antonio Conte ha confermato il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dopo la vittoria per 3-0 contro il Pisa, chiudendo una stagione caratterizzata da diverse difficoltà tecniche e fisiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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