La squadra ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado, in vista della partita contro il Torino, in programma domenica alle 18:00. La seduta si è svolta nel pomeriggio di ieri, segnando l'inizio della preparazione ufficiale in vista di questa sfida. La sfida rappresenta un tentativo di riscatto dopo la sconfitta contro la squadra di Como.

Al via la missione-Torino. Nel pomeriggio di ieri i cancelli del centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado sono riaperti per la prima seduta di allenamento della squadra che porterà alla partita contro i granata di Roberto D’Aversa domenica alle 18:00. L’obiettivo è quello di riscattare la pesantissima sconfitta contro il Como prima della sosta e, dall’altro lato, per dare continuità alla vittoria interna contro il Cagliari. Insomma, il Pisa vuole fondare questo finale di stagione all’Arena, d’innanzi ai propri tifosi. Dopo due giorni di riposo concessi, mister Hiljemark continua a lavorare con la squadra non ancora al completo. Recupero oramai a pieno Scuffet, per il quale adesso non resta che da capire se sarà schierato dal primo minuto nel giorno di Pasqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa al lavoro per la sfida col Torino. Obiettivo riscatto dopo Como

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