De Bruyne titolare col Pisa | Conte cambia due pedine

Il Napoli si avvicina alla partita contro il Pisa con alcune variazioni nell’undici iniziale rispetto alla sfida precedente. Tra le scelte del tecnico, Kevin De Bruyne sarà schierato dal primo minuto, mentre due altri giocatori cambiano ruolo rispetto alla formazione precedente. La squadra si allena con attenzione e si concentra sul confronto in programma, che si svolgerà in trasferta. Le decisioni di formazione sono state comunicate prima della rifinitura, senza ulteriori annunci ufficiali.

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Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Pisa con poche modifiche rispetto all’ultima uscita. Domani alle 12, all’Arena Garibaldi, la squadra di Antonio Conte proverà a chiudere il discorso Champions League con un undici molto vicino a quello visto contro il Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, le novità iniziali dovrebbero essere due. Leonardo Spinazzola è pronto a sostituire lo squalificato Matteo Politano, mentre Kevin De Bruyne tornerà dal primo minuto al posto di Giovane. Il belga ha superato il trauma contusivo con ferita lacero-contusa all’arcata sopracciliare destra. Il problema lo aveva costretto a saltare l’ultima gara del Maradona, ma ora le sue condizioni non preoccupano più. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne titolare col Pisa: Conte cambia due pedine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Repubblica Napoli: “De Bruyne torna titolare: Pisa vale la Champions”Repubblica Napoli: “De Bruyne torna titolare: Pisa vale la Champions”"> Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku saranno protagonisti con il Belgio ai... Napoli-Torino, probabili formazioni e TV: Gilmour titolare, Conte ritrova Anguissa e De BruyneLa rincorsa Champions passa dal Maradona: in una serata segnata dall'emergenza in mediana, Conte affida le chiavi della squadra allo scozzese e... De Bruyne titolare col Pisa: Conte cambia due pedineForzAzzurri.net - De Bruyne titolare col Pisa: Conte cambia due pedine Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Pisa con poche modifiche rispetto all’ultima uscita. forzazzurri.net Anguissa è stato messo titolare per 4 gare di fila da Conte nonostante non stesse al massimo. Questo perché Conte, una volta tornati lui e De Bruyne, si è incaponito ancora una volta con i FabFour. Da Cagliari (senza l’emergenza che ci ha caratterizzato da n x.com Formazione Napoli, sorpresa Conte? Possibile tridente inedito col PisaLa vera sorpresa potrebbe essere l’inserimento dal primo minuto di Vergara sulla trequarti, al fianco di De Bruyne. Sarebbe la prima volta ... tuttonapoli.net