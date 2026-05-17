L'ex premier ha commentato il programma de «Il centro» affermando che il Movimento 5 Stelle non si considera settario. La questione riguarda il simbolo del movimento, molto conteso, che non viene mostrato durante gli eventi di Nova, una serie di incontri programmati. Nel frattempo, Beppe Grillo ha annunciato una nuova azione legale legata a questa disputa. La presenza dei cento appuntamenti di Nova è stata confermata, ma senza il simbolo del Movimento.

5 Stelle Cento eventi del Movimento 5 Stelle senza simbolo diffusi in tutt’Italia per coinvolgere la società civile. Per Paola Taverna le primarie di coalizione «non sono la priorità» 5 Stelle Cento eventi del Movimento 5 Stelle senza simbolo diffusi in tutt’Italia per coinvolgere la società civile. Per Paola Taverna le primarie di coalizione «non sono la priorità» Il prezioso simbolo, conteso da Beppe Grillo che ha anche annunciato una nuova azione legale, non compare: il Movimento 5 Stelle si presenta ai cento appuntamenti di Nova, fissati in tutta Italia per scrivere il programma tentando di allargare alla società civile ed espandere i propri confini. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Conte apre sul programma «Il centro? Non siamo settari»

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