Il leader del Movimento 5 Stelle ha aperto a possibili alleanze con i moderati, precisando che non è contrario ai centristi a patto che i programmi siano condivisi. In un intervento pubblico, ha sottolineato l'importanza di collaborare con chi condivide obiettivi di pace e sicurezza a livello internazionale. Nessuna indicazione di accordi formali o nomi specifici, ma si è detto disponibile a valutare eventuali partnership, purché si rispettino i contenuti e le linee programmatiche del movimento.

“Lo dico anche rispetto allenuove iniziative moderate di segno centrista: ilM5snon è né settario,né chiuso rispetto ad altre iniziative politiche. Quel che conta sarà unprogramma chiaro e condivisoche favorisca finalmente i cittadini anziché i poteri forti“. È unGiuseppe Contedi lotta e di governo quello che pronuncia queste frase, affidate alla stampa a margine di “Nova. Parola all’Italia“, iniziativa del Movimento 5 Stelle aperta ai cittadini perraccogliere idee e suggerimenti per il programma elettorale. Insomma, il gioco delle alleanze in vista delle prossime elezioni entra sempre più nel vivo. Anche perché, nonostante la ferma intenzione del governo diarrivare alla fine naturale della legislatura, nessuno può sapere se qualche improvviso scossone richiamerà anticipatamente gli italiani alle urne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Conte (M5S) apre ai moderati: “Centristi? Non sono contrario, basta che programma sia condiviso”

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