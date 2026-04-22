Si apre il sipario sul Maggio Europeo | in programma un centinaio di iniziative

Il mese di maggio porta con sé il Maggio Europeo, un insieme di circa cento eventi programmati per celebrare la Festa dell’Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio. Questa giornata, riconosciuta come simbolo di pace e collaborazione tra le nazioni del continente, viene ricordata attraverso iniziative che coinvolgono diverse città e istituzioni. Le attività si svolgono in vari luoghi, con l’obiettivo di promuovere i valori di unità e di dialogo tra i popoli europei.

Ogni anno il 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa, giornata simbolo di pace, cooperazione e unità tra i popoli europei. Questa data è l’occasione per ricordare la Dichiarazione Schuman, la storica proposta che il 9 maggio 1950 ha posto le basi per la nascita dell’Unione europea. L’impegno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Le finali calano il sipario sul 30° Campionato Europeo di Trampolino: appuntamento a RiccioneAlla Portimao Arena si è conclusa la 30esima edizione dei Campionati Europei di trampolino elastico, double mini-trampolino e tumbling. Si apre il sipario, performance dei ragazziTutti gli anni la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Erasmo da Rotterdam di Cisliano (Milano) propone il progetto di teatro, a cui partecipano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fiera Agricola Treviglio, un mese di eventi tra musica, food, agricoltura e spettacoli equestri; Il Maggio Musicale Fiorentino alza il sipario con The death of Klinghoffer; Cortina teatro, nel programma un omaggio a Ornella Vanoni; Teatro, si alza il sipario. Spettacoli tra prosa musical e riflessione. Maggio Europeo 2026: la Romagna celebra l’Europa con un mese di eventiDal 2 al 31 torna il Maggio europeo 2026 – L’Europa in Romagna, un calendario diffuso di incontro, dialogo e partecipazione ... ravennanotizie.it A maggio cala il sipario sul Manzoni. Fondazione Pistoia Teatri. Il nuovo direttore accoglie la sfidaIn corso Gramsci si apre il cantiere per la ristrutturazione completa: a Lorenzo Cinatti il compito di garantire le stagioni che verranno: Ogni aspetto deve essere ancora approfondito, mi prendo ... lanazione.it SCOZIA IN TOUR MERCATO EUROPEO PADOVA - 30 MAGGIO 2 GIUGNO 2026 - facebook.com facebook