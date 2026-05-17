Conte apre il punto interrogativo sul proprio futuro | Sarò sempre grato a De Laurentiis per aver allenato il Napoli giusto fare chiarezza in modo sereno

Dopo la vittoria contro il Pisa che ha assicurato il Napoli alla prossima Champions League, l’allenatore ha commentato la partita e il suo rapporto con il club, affermando di essere grato a chi lo ha allenato. Ha anche parlato del proprio futuro, lasciando aperta la possibilità di ulteriori decisioni. La qualificazione europea è stata ufficializzata con questa vittoria, che ha consolidato la posizione della squadra in classifica. L’allenatore ha espresso parole di apprezzamento, mantenendo un tono di chiarezza e serenità.

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