Come ti vorrei! Dai baby architetti della Naiana Carducci idee di svago e praticità

Gli studenti della classe VA della primaria Naiana Carducci di Empoli hanno condiviso le loro idee su come vorrebbero che fosse il futuro di piazza Don Minzoni, un luogo centrale della città. Durante un’attività scolastica, i bambini hanno proposto soluzioni che uniscono svago e praticità, offrendo spunti concreti per il miglioramento dello spazio pubblico. Le loro proposte sono state raccolte e discusse in classe, senza interventi di esperti o autorità.

Quale futuro per piazza Don Minzoni? Lo abbiamo chiesto agli alunni e alle alunne della classe VA della primaria Naiana Carducci di Empoli. Dopo il sopralluogo, nell’ambito del progetto "Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova piazza Don Minzoni", muniti di carta, penna e fantasia, i bambini e le bambine hanno dato vita alle loro proposte che saranno valutate da una giuria di esperti, alla fine del percorso, insieme a quelle dei compagni di altre nove scuole del territorio. Prato, alberi, cestini, fontana e panchine: nel primo disegno non hanno lasciato nulla al caso Fatima Abou-N’Nadar, Matteo Bambi, Hermes Berni, Chiara Bove e Artjon Dardha. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Come ti vorrei!". Dai baby architetti della Naiana Carducci idee di svago e praticità Articoli correlati “Come ti vorrei!”. Le idee degli empolesi per piazza don Minzoni: “Da vivere e per tutti”Empoli, 8 febbraio 2026 – C’erano le passeggiate della domenica in famiglia, la sosta per il gelato allo storico bar Viti e poi lo struscio in... Baby-architetti all’opera. Adesioni oltre quota 200Saranno dieci le classi quinte delle scuole primarie di Empoli protagoniste del progetto “Come ti vorrei!“, dedicato alla riqualificazione di piazza...