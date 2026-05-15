Oggi si conosce il risultato di una competizione dedicata a idee innovative e praticabili. La premiazione si svolge in un evento che valorizza i progetti più originali e fattibili, scelti tra diverse proposte presentate da partecipanti di vari background. La giuria ha valutato attentamente le proposte, considerando fattibilità e originalità, per determinare quale meriti il riconoscimento finale. L’attenzione si concentra sulla qualità delle idee e sulla loro possibilità di essere realizzate concretamente.

EMPOLI Il premio? Va al progetto più creativo, fantasioso e.realizzabile nella realtà. Dopo i sopralluoghi in piazza, sono tornati in classe per elaborare le loro idee e metterle nero su bianco, gli alunni e le alunne protagoniste di "Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova Piazza Don Minzoni". Il progetto promosso dal Comune di Empoli per ridisegnare il futuro di piazza della stazione è giunto al gran finale con la premiazione di oggi che si terrà alle 18.30 al Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri. E’ tutto pronto per decretare i vincitori. I bambini e le bambine di 10 quinte classi delle scuole primarie empolesi, sono stati nei mesi scorsi impegnati a raccogliere idee e realizzare bozzetti ispirazionali esposti nella mostra allestita alla biblioteca ‘Fucini’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Come ti vorrei!“, è il giorno del verdetto

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