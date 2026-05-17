Conferma docente di sostegno è necessario essere destinatari di una supplenza nel primo bollettino
Per il prossimo anno scolastico 202627, è necessario ricevere una supplenza nel primo bollettino per poter ottenere la conferma come docente di sostegno. La procedura viene illustrata dalla rappresentante della segreteria nazionale di un sindacato, che ha spiegato i passaggi richiesti per il conferimento della nomina. La conferma riguarda le persone già in servizio e in possesso dei requisiti necessari, seguendo le indicazioni ufficiali del procedimento di assegnazione delle supplenze.
Conferma docente di sostegno per l'anno scolastico 202627, la procedura spiegata ai nostri utenti da Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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