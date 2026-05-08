Durante una conferenza stampa successiva alla partita tra Fiorentina e Inter dello scorso 22 marzo, l’allenatore ha pronunciato una bestemmia. In seguito all’episodio, la società ha deciso di patteggiare una multa, evitando così altre sanzioni. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente l’aspetto economico, senza ulteriori provvedimenti disciplinari. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media, in particolare per il contesto pubblico in cui si è verificato.

Paolo Vanoli patteggia una multa per la bestemmia pronunciata in conferenza stampa dopo l’1-1 tra Fiorentina e Inter dello scorso 22 marzo. A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il tecnico viola è stato sanzionato con un’ammenda di 2.250 euro. A carico di Vanoli era stato aperto un procedimento perché nel corso della consueta conferenza stampa post gara aveva “pronunciato nel rispondere ad una domanda, ad alta voce e in modo udibile ai presenti, un’espressione di carattere blasfemo “. A far infuriare Vanoli era stata una domanda sulla gestione dei minuti finali del match, quando la Fiorentina – dopo aver pareggiato – aveva sofferto l’ assedio dell’Inter alla caccia del gol vittoria al Franchi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bestemmia in conferenza stampa: Vanoli patteggia una multa per il caso post Fiorentina-Inter

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