Conferenza stampa Vanoli post Juve Fiorentina | le sue dichiarazioni

Dopo la partita della 37ª giornata di Serie A, si è tenuta una conferenza stampa con il tecnico della squadra. Durante l’incontro, sono state riportate le sue dichiarazioni riguardo all’incontro disputato contro una squadra concludendo il campionato. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento della gara e sulle prestazioni dei singoli giocatori. Sono stati toccati anche alcuni aspetti relativi alle decisioni prese durante il match, senza riferimenti a eventuali controversie o temi di natura legale.

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