Conferenza stampa Spalletti post Juve Fiorentina | le sue dichiarazioni
Dopo la partita tra Juventus e Fiorentina della 37ª giornata di Serie A 202526, l'allenatore della squadra toscana ha partecipato a una conferenza stampa. Ha commentato l’esito del match e le prestazioni dei suoi giocatori. Ha parlato delle scelte fatte durante la partita e delle situazioni specifiche che si sono verificate in campo. Ha anche risposto alle domande dei giornalisti riguardo alle prossime partite e alle strategie della squadra per le ultime giornate del campionato.
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SPALLETTI Speaks After Juventus 2-0 Benfica | PRESS CONFERENCE
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