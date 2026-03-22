Conferenza stampa Volpato post Juve Sassuolo | Loro pensavano sarebbe stata una giornata facile e volevamo rovinargliela

Dopo la partita tra Juventus e Sassuolo nella 30ª giornata di Serie A, Volpato ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa. Ha affermato che la Juventus credeva che sarebbe stata una giornata facile, mentre il Sassuolo voleva rovinargliela. Le sue parole sono state riportate nel resoconto ufficiale dell'evento, che si è svolto subito dopo il match.