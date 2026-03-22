Conferenza stampa Volpato post Juve Sassuolo | Loro pensavano sarebbe stata una giornata facile e volevamo rovinargliela
Dopo la partita tra Juventus e Sassuolo nella 30ª giornata di Serie A, Volpato ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa. Ha affermato che la Juventus credeva che sarebbe stata una giornata facile, mentre il Sassuolo voleva rovinargliela. Le sue parole sono state riportate nel resoconto ufficiale dell'evento, che si è svolto subito dopo il match.
di Marco Baridon Conferenza stampa Volpato post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Cristian Volpato ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Sassuolo, sfida valida per la 30ª giornata di Serie A 202526. GIOCATA VELOCE SUL GOL – «Queste giocate le proviamo tanto in allenamento, soprattutto contro squadre come la Juve che son forti in difesa devi muovere la palla veloce per aprire spazi. È stata una bella giocata ma ne abbiamo fatte già 34 così durante l’anno». COMPATTARSI NELLE DIFFICOLTA’ – «La settimana è stata dura, ma prima della partita ci siamo detti che loro pensavano sarebbe stata una giornata facile e volevamo rovinargliela. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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