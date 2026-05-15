Concita Borrelli e la frase sullo stupro a Porta a Porta Rai interviene | Avvieremo verifiche

Dopo le recenti dichiarazioni di Concita Borrelli a Porta Porta, dove ha dichiarato che "nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro", Rai è intervenuta e si è attivata per "avviare le verifiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Garlasco, frase choc a Porta a Porta: “Ognuno di noi sogna lo stupro”. Il Pd: “La Rai si scusi”

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Caso Garlasco, frase choc sullo stupro a Porta a Porta: bufera su Concita BorrelliUna frase pronunciata durante la puntata di giovedì 14 maggio 2026 a Porta a Porta su Rai1 ha scatenato un’ondata di polemiche sui social network.

Concita Borrelli e l’orribile frase a Porta a Porta: “Nelle fantasie sessuali di tutti c’è lo stupro”La giornalista Concita Borrelli esordisce con una frase, terribile, nel corso della puntata di Porta a Porta di giovedì 14 maggio.

Sono anni che dice cose improponibili, la speranza è che dopo l’ultima follia sullo stupro la signora Concita Borrelli possa finalmente sparire dagli studi Rai. Mai più. x.com

L’intervento surreale di Concita Borrelli su Sempio a Porta a Porta reddit

Nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro, c'è nei nostri sogni, la frase della giornalista Concita Borrelli a Porta a PortaÈ polemica dopo l'intervento della giornalista e autrice televisiva Concita Borrelli durante la trasmissione Porta a Porta su Rai1, nel corso di un dibattito sul caso del delitto di Garlasco e sul p ... video.corriere.it

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