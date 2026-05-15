Concita Borrelli e la frase sullo stupro a Porta a Porta Rai interviene | Avvieremo verifiche
Dopo le recenti dichiarazioni di Concita Borrelli a Porta Porta, dove ha dichiarato che "nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro", Rai è intervenuta e si è attivata per "avviare le verifiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sono anni che dice cose improponibili, la speranza è che dopo l’ultima follia sullo stupro la signora Concita Borrelli possa finalmente sparire dagli studi Rai. Mai più. x.com
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