Concita Borrelli e la frase sullo stupro a Porta a Porta Rai interviene | Avvieremo verifiche

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo le recenti dichiarazioni di Concita Borrelli a Porta Porta, dove ha dichiarato che "nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro", Rai è intervenuta e si è attivata per "avviare le verifiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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