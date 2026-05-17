Delle prime scuse da parte di Concita Borrelli arrivano. L'opinionista si appella al "concetto di psicanalisi troppo complesso" Concita Borrelliè stata sentita dalCorriere della Seradove si è scusata nuovamente per quanto detto. Ma le scuse più importanti arriveranno in puntata, il 19 maggio, di nuovo aPorta a Portae con la presenza di Bruno Vespa. Anche il conduttore si dovrà mostrare col capo coperto di cenere. C’è infatti una parte della storia che non viene raccontata o che, meglio, non viene molto presa in analisi.Porta a Porta è registrato e quindi quel pensiero espresso da Concita Borrelli poteva benissimo essere tagliatoed invece è rimasto all’interno della puntata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Concita Borrelli dopo il caos: “Il mio era un concetto di psicanalisi”

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