Concita Borrelli shock | Ognuno di noi sogna lo stupro | VIDEO
Durante una trasmissione televisiva, una commentatrice ha affermato che “ognuno di noi sogna lo stupro”. La dichiarazione ha suscitato reazioni di sorpresa e critiche sui social media. La stessa persona ha successivamente dichiarato di non volersi scusare per quanto detto. Il video delle sue affermazioni è stato condiviso online, attirando l’attenzione di molti utenti. La discussione si è concentrata sul contenuto delle sue parole e sulle reazioni che hanno generato.
A Porta a Porta Concita Borrelli ha dichiarato che "ognuno di noi sogna lo stupro": il web è insorto ma lei non fa mea culpa Sta circolando un video diConcita Borrelliche aPorta a Porta, sul tema Garlasco, si è lasciata andare ad una frase shock. Ciò in riferimento allo stupro e alla violenza sessuale, così l’ospite ha provato a dire chein realtà ognuno di noi, inconsciamente, vorrebbe essere stuprato. In un certo modo lo sogna, quel tipo di rapporto sessuale di totale dominazione da parte dell’altro. In queste ore la scrittrice è tempestata di critiche, nonostante ciò non intende fare un passo indietro ed ammettere di aver detto una frase sbagliata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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