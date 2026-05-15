Concita Borrelli shock | Ognuno di noi sogna lo stupro | VIDEO

Durante una trasmissione televisiva, una commentatrice ha affermato che “ognuno di noi sogna lo stupro”. La dichiarazione ha suscitato reazioni di sorpresa e critiche sui social media. La stessa persona ha successivamente dichiarato di non volersi scusare per quanto detto. Il video delle sue affermazioni è stato condiviso online, attirando l’attenzione di molti utenti. La discussione si è concentrata sul contenuto delle sue parole e sulle reazioni che hanno generato.

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