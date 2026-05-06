I balneari italiani stanno preparando azioni legali contro le concessioni stabilite dalla direttiva europea Bolkestein, puntando ai tribunali civili per cercare di bloccare le disposizioni. Nel frattempo, alcuni imprenditori chiedono all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) risarcimenti danni relativi a questa normativa. La disputa riguarda le modalità di affidamento delle concessioni e le possibili ripercussioni legali di questa normativa sui soggetti coinvolti.

? Cosa scoprirai Come possono i tribunali civili bloccare la direttiva europea Bolkestein?. Perché gli imprenditori chiedono risarcimenti danni direttamente all'Agcom?. Quale precedente giudiziario permette di evitare i ricorsi al TAR?. Quanto incide l'errore di calcolo del 25% sulla liquidità balneare?.? In Breve Legali De Michele e Guida propongono ricorsi contro Agenzia del Demanio e Comuni.. Richiesta ricalcolo canoni per errori del 25,04% relativi agli esercizi 2023-2025.. Strategia punta a estendere la legittimità delle occupazioni fino al 31 dicembre 2033.. Precedente Cassazione 2023 supporta la competenza dei tribunali ordinari rispetto al TAR.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolkestein: i balneari puntano ai tribunali civili per le concessioni

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