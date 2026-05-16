A San Benedetto, l’applicazione della direttiva Bolkestein potrebbe mettere a rischio la continuità di 131 concessioni, con possibili demolizioni di strutture esistenti. Le autorità locali stanno affrontando alcune criticità legate alla gestione delle gare pubbliche, dato che l’ufficio demanio comunale non dispone di personale sufficiente per procedere con le procedure di assegnazione. La situazione solleva domande su come i concessionari possano evitare interventi drastici e sui tempi di attuazione delle nuove normative.

? Domande chiave Come faranno i concessionari a evitare demolizioni di massa dopo la Bolkestein?. Perché l'ufficio demanio comunale non ha personale per gestire le gare?. Chi pagherà i danni se i nuovi progetti verranno bocciati dalla Soprintendenza?. Quando inizieranno i ricorsi legali che rischiano di bloccare le spiagge?.? In Breve Maria Teresa Massi segnala carenza personale con una sola dipendente a tempo pieno.. L'adeguamento alle nuove norme rischierebbe di demolire il 90% degli stabilimenti esistenti.. L'obiettivo è l'assegnazione delle 131 concessioni entro la scadenza del 1° gennaio.. Il settore coinvolge 7 mila imprese e circa 60 mila imprenditori balneari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolkestein a San Benedetto: rischio paralisi per 131 concessioni

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