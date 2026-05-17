Concerto aperitivo alla Fondazione Anffas di Pordenone
L'edizione 2026 di Pordenone Fa Musica prosegue con un appuntamento divenuto ormai una tradizione, il Concerto Aperitivo alla Fondazione Anffas "Giulio Locatelli" di Pordenone. Il Fadiesis Accordion Ensemble, protagonista della serata, permetterà al pubblico di scoprire la fisarmonica non solo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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