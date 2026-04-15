I Suonno d' ajere in concerto alla Fondazione Il Canto di Virgilio

Alla Fondazione Il Canto di Virgilio si è tenuto un concerto dei Suonno d’ajere, band nota per interpretare la canzone classica napoletana. La formazione ha portato sul palco brani che mescolano la tradizione locale con elementi moderni, offrendo un’interpretazione arricchita da nuove sonorità. Lo spettacolo ha coinvolto il pubblico presente, che ha ascoltato pezzi tipici della musica partenopea rivisitati in chiave contemporanea.