I Suonno d' ajere in concerto alla Fondazione Il Canto di Virgilio
Alla Fondazione Il Canto di Virgilio si è tenuto un concerto dei Suonno d’ajere, band nota per interpretare la canzone classica napoletana. La formazione ha portato sul palco brani che mescolano la tradizione locale con elementi moderni, offrendo un’interpretazione arricchita da nuove sonorità. Lo spettacolo ha coinvolto il pubblico presente, che ha ascoltato pezzi tipici della musica partenopea rivisitati in chiave contemporanea.
La canzone classica partenopea torna a vivere sul palco della Fondazione Il Canto di Virgilio con il concerto dei Suonno d’ajere, la band che ha fatto della tradizione napoletana il proprio marchio di fabbrica, arricchito oggi da nuove sonorità. Dopo le innumerevoli tappe in giro per il mondo, la.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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