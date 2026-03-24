68° anniversario della Fondazione di Anffas | tutto pronto per l’Open Day Porte aperte all’inclusione sociale

In occasione del 68° anniversario della fondazione, si terrà l’Open Day intitolato

Torna l’ “Open Day - Porte aperte all’inclusione sociale”, in occasione del 68° anniversario della Fondazione di Anffas. Venerdì 27 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso la sede di via del Tonnazzo 83, in località Fuorni (Salerno), si terrà l’Open Day “Porte aperte all’inclusione sociale”, inserito nel calendario nazionale delle celebrazioni Anffas. L’iniziativa rappresenta un momento significativo per riaffermare i valori fondanti di Anffas e il suo impegno quotidiano nella promozione dei diritti, della dignità e della qualità di vita delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Non solo una ricorrenza celebrativa, ma un’occasione concreta per “essere Anffas” e condividere con il territorio esperienze, progetti e buone pratiche inclusive. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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