Nel pomeriggio di sabato, un'auto ha investito un gruppo di pedoni in via Emilia, nel centro di Modena, poco prima delle 17. Dopo aver travolto le persone, il conducente è scappato, ma è stato fermato dai passanti poco distante. Le autorità hanno aperto un'indagine e contestato al conducente il reato di strage e lesioni. La dinamica dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte sono al centro delle verifiche in corso.

(Adnkronos) - L'auto è piombata all'improvviso sulla folla, falciando le persone che sabato pomeriggio poco prima delle 17 si trovavano in quel momento in via Emilia, nel centro di Modena. Sette persone sono state investite: i feriti gravi sono 4. Alla guida della Citroen C3 c'era Salim El Koudri, un 31enne italiano di origini marocchine, in passato è stato sottoposto a cure psichiatriche. I pm del gruppo antiterrorismo della Dda di Bologna stanno seguendo quanto avvenuto. I magistrati attendono gli esiti dei primi accertamenti delegati alla Digos dai quali si attendono chiarimenti sulle ragioni del gesto compiuto dall'uomo che ora è in stato di fermo ora e accusato di strage e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Con l'auto travolge i pedoni a Modena, poi fugge: fermato dai passanti, è accusato di strage e lesioni

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MODENA, AUTO SUI PEDONI IN VIA EMILIA · 7 FERITI, 4 GRAVI · IPOTESI ATTENTATO.

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