Ogni giorno, sui social, vengono condivise immagini di un'ape 50 che circola lungo la strada regionale FiPiLi, suscitando reazioni di rabbia tra gli automobilisti. In particolare, alcuni utenti pubblicano foto di questa piccola utilitaria, spesso accompagnate da commenti che evidenziano come ogni giorno ci sia un veicolo diverso coinvolto in situazioni simili. La presenza di questa vettura sulla strada sembra ormai diventata un fenomeno ricorrente, attirando l’attenzione di chi percorre la stessa tratta quotidianamente.

Cascina, 17 maggio 2026 – “Ogni giorno una diversa”. E’ uno dei tanti commenti sconsolati alla foto, postata da diversi utenti, di un’Ape 50 in FiPiLi. Il mezzo è stato avvistato nei pressi di Navacchio, ma alcuni testimoni assicurano che sarebbe entrato allo svincolo di Cascina. Una presenza certamente inusuale e assai pericolosa, visto che la velocità massima che il veicolo può raggiungere è inferiore ai 50 kmh. La pratica vietata. Ovviamente entrare in FiPiLi con un’Ape 50 è vietatissimo. La superstrada, classificata come strada extraurbana secondaria, ha un limite di velocità che varia dai 90 kmh ai 110 kmh (sul raccordo Pisa-Autostrada A12) ed è interdetta ai motocicli con cilindrata fino a 149 cc e alle motocarrozzette fino a 249 cc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con l’Ape in FiPiLi, la foto sui social e la rabbia degli automobilisti: “Ogni giorno ce n’è una diversa”

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