Una foto pubblicata sui social ha scatenato una reazione violenta tra due fidanzati. L’uomo ha ferito la compagna con un coltello, le ha sottratto il telefono e ha tentato di investirla con l’auto. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, e sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Non appena i due si sono visti, lui avrebbe iniziato a riempirla di insulti per poi aggredirla. La ricostruzione di una serata di follia Una foto giudicata "di troppo" fa diventare un appuntamento tra due fidanzati un'aggressione in piena regola, con lui che ferisce lei con un coltello e poi tenta anche di investirla. Siamo a Casal Bruciato, Roma, dove un 45enne romano è stato arrestato dalla polizia per rapina e lesioni personali aggravate. Ll'sos è scattato quando una donna ha chiamato il 112 dicendo di essere stata rapinata e ferita dal suo stesso compagno. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna in lacrime e ferita a un braccio. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Posta una foto sui social e il fidanzato perde la testa: la ferisce con un coltello, la rapina e tenta di investirla

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